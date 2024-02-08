Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города

«По предварительным данным, 6 февраля 2024 года между молодыми людьми и двумя другими студентами учебного заведения произошел конфликт, в результате которого им причинены телесные повреждения. Юноши направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных повреждений», — сообщили в пресс-службе.