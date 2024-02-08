Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города

ОМСК, 8 фев — РИА Новости. Студенты омского юридического колледжа устроили массовую драку, в которой пострадали два молодых человека, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
На данный момент полицейские проводят проверку из-за обращений родителей двух учащихся юридического колледжа, получивших травмы во время массовой драки.
«По предварительным данным, 6 февраля 2024 года между молодыми людьми и двумя другими студентами учебного заведения произошел конфликт, в результате которого им причинены телесные повреждения. Юноши направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных повреждений», — сообщили в пресс-службе.
Всех участников драки установили. С ними работают сотрудники полиции.
«Со студентами, педагогическим составом и родителями запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий. Проведение проверки продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, причиной конфликта стала девушка, к которой один молодой человек приревновал другого. Парни решили выяснить отношения и привели с собой друзей.