В Казани после массовой драки со стрельбой возбудили уголовное дело

Инцидент произошел на улице Кул Гали. Неизвестные, как сообщают очевидцы в соцсетях, заблокировали движение машине Kia Optima, после чего из других автомобилей выбежали мужчины, они пытались достать водителя иномарки из салона. Отмечается, что у одного из них был пистолет, а у других — ракетница и арматура. В ходе инцидента был открыт огонь.



В Казани после случившегося объявлен план-перехват. Уголовное дело открыли по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура Приволжского района Казани.



«Ъ-Казань».