СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске

«По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина», — сказали в ведомстве.
В ближайшее время Родину, а также командиру 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Сергею Савченко предъявят обвинение. Также СК решит вопрос об их заочном аресте.
В минувшую субботу при обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.
Позже стало известно, что жертвами обстрела в том числе стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
Лисичанск — город в ЛНР. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в боях пострадали важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.