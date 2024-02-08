Вынесен приговор за сговор при поставках питания в воронежские больницы и школы

Как рассказали в местном управлении Федеральной антимонопольной службы, 59-летнему предпринимателю назначено 5 лет и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и 300 тыс. руб. штрафа.



Уголовное дело против Головерова возбудило и расследовало местное управление Следственного комитета России, в его основу легли материалы управления ФСБ по Воронежской области.



Согласно сообщению антимонопольщиков, в 2023 году был выявлен картель между компаниями «Симестра», «Агротрест» и «Продснаб-агро» на шести аукционах на поставку продуктов питания в учреждения здравоохранения и образовательные учреждения региона. Сумма заключенных контрактов в результате антиконкурентного соглашения почти достигла 52,4 млн руб. Антимонопольная служба наложила на участников картеля оборотные штрафы в размере 3,7 млн руб. Фирмы «Симестра» и «Агротрест» вчера, 7 февраля, подали в арбитражный суд Воронежской области иск о признании действий УФАС незаконными. Он пока не принят к производству.



ООО «Продснаб-агро» зарегистрировано в 2010 году в Воронеже. Уставный капитал —10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Генеральным директором является Александр Головеров, владельцем — Элеонара Головерова. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО в 2023 году не превысила 1 млн руб., чистая прибыль — 300 тыс. руб.



Сергей Толмачев.