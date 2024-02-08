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Суд над поджигателем Корана из Волгограда отложен в Чечне

Никита Журавель до сих пор не готов давать показания по делу о поджоге Корана в Волгограде, в связи с чем заседание суда было перенесено.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в Висаитовском районном суде города Грозного, очередное заседание суда над Журавелем должно было состояться в среду, 7 февраля. Однако адвокат настоял на переносе процесса по причине неготовности подзащитного давать показания.

«Позиции обвиняемого и защитника оказались несогласованны, — уточнили в ведомстве. — В связи с этим адвокат Журавеля Юлия Антонова попросила о переносе заседания».

Следующее заседание назначено на 12 февраля, начало в 11.00.

Напомним, в мае прошлого года в интернет-пабликах появилось видео с горящим Кораном на фоне Волгоградской соборной мечети. Подозреваемый в совершении акта сожжения священной книги мусульман был оперативно установлен и задержан. Никиту Журавеля поместили под стражу, а затем он был отправлен в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Чеченской Республике.

Уроженцу Волгограда инкриминируется ч. 2 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Поджог Корана Никита Журавель, по его собственному признанию, совершил по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

В августе 2023 года был опубликован ролик с избиением Журавеля в изоляторе — удары ему наносил 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам. Оценка наблюдателей этого происшествия была неоднозначной, однако сам глава Чеченской Республики заявил, что гордится сыном.