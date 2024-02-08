Суд над поджигателем Корана из Волгограда отложен в Чечне

Напомним, в мае прошлого года в интернет-пабликах появилось видео с горящим Кораном на фоне Волгоградской соборной мечети. Подозреваемый в совершении акта сожжения священной книги мусульман был оперативно установлен и задержан. Никиту Журавеля поместили под стражу, а затем он был отправлен в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Чеченской Республике.