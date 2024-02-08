В Воронеже водитель маршрутки пять остановок не выпускал мужчину с двумя детьми

Такие действия были бы еще понятны, если бы пассажир ехал в № 9. Известно, что там платят при выходе, и потому открывают только переднюю дверь, чтобы из других «зайцы» не выскакивали. Но у автобуса № 63 оплата вроде бы традиционная — при входе.