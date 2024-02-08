В Воронеже водитель маршрутки пять остановок не выпускал мужчину с двумя детьми

Очередной транспортный беспредел обсуждают в Сети. В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост, в котором рассказали о странной (если не сказать больше) работе шофера маршрутки № 63.
Очевидцы утверждают, что при заполненном салоне водитель не открывал заднюю дверь, чтобы без проблем мог выйти мужчина с двумя детьми. Одного, совсем малыша, он держал на руках, другой чуть старше, стоял рядом. В результате, пока мужчина пробился к средней двери, то успел проехать пять лишних остановок.
Такие действия были бы еще понятны, если бы пассажир ехал в № 9. Известно, что там платят при выходе, и потому открывают только переднюю дверь, чтобы из других «зайцы» не выскакивали. Но у автобуса № 63 оплата вроде бы традиционная — при входе.
В управлении информации мэрии Воронежа заявили, что информацию об этой ситуации передали в транспортную компанию. Действия водителя проверят, в том числе, посмотрев съемку видеокамер, которые установлены в салоне автобуса. Если факты, изложенные в соцсети, подтвердятся, водителя привлекут к дисциплинарной ответственности.