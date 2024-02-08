В Уфе лже-риелтор украла у клиентов более 25,5 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
В период с января 2019 года по сентябрь 2021 года женщина, представляясь риелтором, находила граждан, желающих купить квартиры в Уфе, и предлагала им свои услуги, аргументируя возможностью покупки жилья по льготным программам и по заниженным ценам.
Не имея намерения заниматься этой деятельностью, она получила от 43 граждан более 25,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Женщина признала свою вину и возместила ущерб в размере более 10 млн рублей.
Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал оставшуюся сумму ущерба. Женщину взяли под стражу в зале суда.