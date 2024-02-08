«Остались только ботинки»: на Урале рабочего раздавило глиномешалкой

В Кушве дозировщика керамзитового завода раздавило глиномешалкой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили коллеги мужчины. Известно, что рабочего звали Игорь. Ему было 42 года.
— От него остались только ботинки. Разрубило на несколько частей, — рассказал знакомый Игоря.
В Следственном комитете сообщили, что трагедия произошла 3 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
— Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Анализируется интересующая следствие документация о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции и иные документы, — пояснили в СУ СКР по Свердловской области.
В полиции добавили, что инцидент произошёл в цеху по производству керамзита.
— Мужчину, работавшего дозировщиком, затянуло между двумя валами глиномешалки, в результате пострадавший погиб на месте происшествия, — отметил представитель регионального главка Валерий Горелых.