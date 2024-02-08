На Красном Пути в Омске произошла поножовщина

«Сотрудники уголовного розыска установили, что в мае потерпевший пустил пожить в свою однокомнатную квартиру на ул. Красный Путь знакомого без определенного места жительства вместе с сожительницей. Накануне они втроем распивали спиртные напитки. Внезапно между мужчинами возник конфликт, причину которого никто из участников не смог вспомнить. Подозреваемый кухонным ножом нанес несколько ударов потерпевшему, после чего покинул жилище. Бригаду скорой медицинской помощи вызвали соседи. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью 50-летний гражданин», — передает ведомство.