Рейсовый автобус Донецк — Москва с 22 пассажирами застрял на воронежской трассе

В Воронежской области сотрудники ГИБДД помогли водителю и 22 пассажирам автобуса, ехавшего из Донецка в Москву и сломавшегося на трассе М-4 «Дон». По словам водителя, у транспорта вышла из строя автоматическая коробка передач. За 30 минут инспекторы пересадили людей на попутные автобусы, а сломавшуюся машину отбуксировали на ближайшую стоянку для ремонта. Об этом случае рассказали в региональной Госавтоинспекции в четверг, 8 февраля.
Автобус DAF застрял на 749 км трассы М-4 вечером в среду, 7 февраля, примерно в 20:25. Сообщение о происшествии поступило инспекторам Виталию Клиновому и Евгению Соляникову. Пассажиры и водитель поблагодарили полицейских за помощь.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как сотрудники ГИБДД помогли водителю скорой помощи в Репьевском районе. У автомобиля экстренной службы спустило колесо.