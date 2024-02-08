Рейсовый автобус Донецк — Москва с 22 пассажирами застрял на воронежской трассе

В Воронежской области сотрудники ГИБДД помогли водителю и 22 пассажирам автобуса, ехавшего из Донецка в Москву и сломавшегося на трассе М-4 «Дон». По словам водителя, у транспорта вышла из строя автоматическая коробка передач. За 30 минут инспекторы пересадили людей на попутные автобусы, а сломавшуюся машину отбуксировали на ближайшую стоянку для ремонта. Об этом случае рассказали в региональной Госавтоинспекции в четверг, 8 февраля.