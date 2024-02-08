На заводе в Челябинске появился участок для принудительных работ

На Челябинском кузнечно-прессовом заводе открылся новый участок исправительного центра ГУФСИН. Он примет 284 осужденных, которым в качестве наказания назначил принудительные работы.
Как сообщает Pchela.news, в здании участка есть спальные места, обеденный зал и прачечная. Для воспитательной работы с осужденными подготовили специальные аудитории.
Благодаря участку осужденные смогут получить новую профессию. Все начинают трудиться разнорабочим, а потом получают возможность пройти обучение и повысить квалификацию.
С более высокой квалификацией увеличится зарплата. Она позволит осужденным возместить ущерб от преступлений, помогать своим семьям, вернуться к полноценной жизни после наказания.
В пяти исправительных центрах и участках на Южном Урале сейчас работают 800 человек. Еще один такой участок на 196 мест планируют открыть в Магнитогорске.