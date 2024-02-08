Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам

Оперативники установили, что украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники, отметили в ведомстве.