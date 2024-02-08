Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники в регионе, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники, отметили в ведомстве.
«Ростовский областной суд, признав её виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России “Шпионаж”, назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В ходе слушаний подсудимая свою вину полностью признала.