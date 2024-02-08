МО РФ заявило об уничтожении более 12 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и других боевых бронированных машин, 1 218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.