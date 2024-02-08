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Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики», — указано в сводке ведомства.

Украинские войска на этом направлении потеряли:

  • до 310 военнослужащих;
  • танк;
  • четыре автомобиля.

При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.

На этом направлении ВСУ потеряли:

  • до 230 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.

Украинские войска потеряли:

  • более 155 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
  • САУ «Гвоздика»;
  • гаубицу Д-20.