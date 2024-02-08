Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики», — указано в сводке ведомства.
Украинские войска на этом направлении потеряли:
- до 310 военнослужащих;
- танк;
- четыре автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.
На этом направлении ВСУ потеряли:
- до 230 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.
Украинские войска потеряли:
- более 155 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
- САУ «Гвоздика»;
- гаубицу Д-20.