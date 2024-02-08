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Соболезнования и поддержка: Ерболат Досаев выразил соболезнование родным и близким погибшей семьи

Ерболат Досаев выразил соболезнование и поручил оказать помощь в организации похорон погибших в результате оплывины, сошедшей 8 февраля в микрорайоне «Тау-Самал» Медеускго района города Алматы, передает DKNews.kz.
Источник: Almaty_akimdigi

Аким города Алматы Ерболат Досаев выразил слова соболезнования родным и близким погибшей семьи.

Из-за схода оплывины техногенного характера был разрушен жилой дом, под завалами которого обнаружены тела мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и юношей-близнецов 2007 г.р.

«Спасательные службы завершили поиски членов семьи, проживавших в пострадавшем доме в Медеуском районе. Трагедия унесла жизни 4 человек. Разделяю боль и утрату родных и близких. Выражаю глубокие и искренние соболезнования» Ерболат Досаев.

По поручению акима Алматы будет оказана помощь по организации похорон всех членов семьи. Старшему сыну, который является студентом и в данный момент находится на обучении за пределами страны, будет оказана материальная поддержка на обучение и проживание в стране пребывания.