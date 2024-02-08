Соболезнования и поддержка: Ерболат Досаев выразил соболезнование родным и близким погибшей семьи

Аким города Алматы Ерболат Досаев выразил слова соболезнования родным и близким погибшей семьи.
Из-за схода оплывины техногенного характера был разрушен жилой дом, под завалами которого обнаружены тела мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и юношей-близнецов 2007 г.р.
«Спасательные службы завершили поиски членов семьи, проживавших в пострадавшем доме в Медеуском районе. Трагедия унесла жизни 4 человек. Разделяю боль и утрату родных и близких. Выражаю глубокие и искренние соболезнования» Ерболат Досаев.
По поручению акима Алматы будет оказана помощь по организации похорон всех членов семьи. Старшему сыну, который является студентом и в данный момент находится на обучении за пределами страны, будет оказана материальная поддержка на обучение и проживание в стране пребывания.