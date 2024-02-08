«Уфаводоканал» выплатит владельцам затопленных машин до 15 тыс. рублей

«Для добровольного возмещения ущерба предприятие будет выплачивать автовладельцам сумму в размере до 15 тысяч рублей для выполнения работ по химчистке, мойке салонов пострадавших автомобилей», — отмечается в сообщении. Владельцам автомобилей, заинтересованным в получении компенсации для этих целей, были направлены проекты соглашений.



В отношении более крупного ущерба выплаты будут проходить «с привлечением средств страховой компании, с которой у предприятия заключен договор о страховании ответственности», указано в ответе ГУПа.



Ранее в «Уфаводоканале» сообщали, что заявления на возмещение ущерба подали 18 автовладельцев. Общая сумма ущерба оценивалась в 4,59 млн руб.



6 декабря 2023 года на напорном канализационном коллекторе диаметром 1,2 тыс. мм, который проходит вдоль проспекта Юлаева, произошла авария. Канализационные стоки залили дорогу и припаркованные автомобили на территории, прилегающей к «Петону». Коллектор после ремонта был введен в работу 14 декабря.