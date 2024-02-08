За год 666 человек привлекли к ответственности за сексуальное домогательство

Верховный суд опубликовал статистику касательно правонарушений, совершенных после введения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности новых статей.
Так, в прошлом году после введения статьи 41−1 (Сексуальное домогательство) к административной ответственности были привлечены 666 человек. Из них 233 получили штраф, 433 — административный арест.
48 человек были осуждены по статье 141−3 Уголовного кодекса (Разглашение сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека).
Из них 7 граждан приговорены к лишению свободы, 41 человек — к наказанию, не связанному с лишением свободы.
Один из таких приговоров по ст. 141−3 был вынесен администраторам Telegram-канала HELLO TASHKENT с интимными фото и видео граждан.