В Самарской области отечественная легковушка залетела под поезд на ж/д переезде

Утром в четверг, 8 февраля 2024 года, на железной дороге в Самарской области произошло ДТП. Примерно в 11 часов в районе станции Задельная столкнулись отечественная легковушка и поезд.
— Водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд перед приближающимся пригородным поездом. Состав следовал резервом, без пассажиров, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Легковушка получила различные механические повреждения, но, к счастью, из людей никто не пострадал. На движение поездов ДТП не повлияло.
Автомобилистов призывают быть внимательнее и осторожнее при пересечении ж/д путей и всегда соблюдать ПДД.