Симферопольскому Марьино угрожает оползень

Ученый добавил, что к таким процессам может привести и непродуманное строительство. Чаще всего, как сообщил доцент, оползни в Крыму происходят в горных районах, на главной гряде, в предгорьях и на ЮБК. За пределами горной части они могут встречаться на побережьях, где есть обрывистый берег. В качестве примера Вахрушев привел Николаевку.