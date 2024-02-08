Симферопольскому Марьино угрожает оползень

Из-за обильных осадков симферопольскому микрорайону Марьино угрожает оползень. Об этом КИА сообщил доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
По его словам, в январе на большей части полуострова осадков выпало вдвое больше климатической нормы. Доцент отметил, что оползневые процессы возникают из-за чрезмерного увлажнения почвы или обводнения.
— При увеличении количества осадков, породы становятся более тяжелыми и «тело» оползня начинает движение, — рассказал Вахрушев.
Ученый добавил, что к таким процессам может привести и непродуманное строительство. Чаще всего, как сообщил доцент, оползни в Крыму происходят в горных районах, на главной гряде, в предгорьях и на ЮБК. За пределами горной части они могут встречаться на побережьях, где есть обрывистый берег. В качестве примера Вахрушев привел Николаевку.
Одними из самых известных в Симферополе является Марьинский оползень. Он находится недалеко от КФУ на склоне внутренней гряды Крымских гор и состоит в основном из глинистых пород.
— В зависимости от условий он медленно двигается, на его пути много построек, поэтому в жилых домах могут появляться трещины. Этот оползень исследован и находится под постоянным наблюдением, — рассказал ученый.