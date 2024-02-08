30 человек эвакуировали из нижегородского стрип-клуба 8 февраля

Из стрип-клуба «Бурлеск» на Большой Покровской эвакуировали 30 человек. Утром 8 февраля в здании начался пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.



По информации ведомства, возгорание произошло в подвальном помещении, где находится кухня. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было видно задымление на первом этаже здания. Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 кв.м.



Предположительно, причиной ЧП стала неосторожность при приготовлении пищи.



Люди эвакуировались из здания самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал.



Ранее мы писали об эвакуации из здания техникума в Нижнем Новгороде.