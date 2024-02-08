В Каменске-Уральском простились с военнослужащим, погибшим на СВО

В среду, 7 февраля, в Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО Дмитрием Хариным. Мужчина был мобилизован 28 сентября 2022 и погиб в 2023 году 12 октября. Об этом сообщает администрация Каменска-Уральского.
— Он был настоящим мужчиной: решительным, смелым, ответственным. Когда родина позвала отчизну защищать, ни минуты не колебался. Служил мужественно, честно, самоотверженно, как требует долг, — рассказал на церемонии прощания глава города Алексей Герасимов.
Дмитрий Харин погиб в возрасте 46 лет в бою под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. Посмертно боец представлен к государственной награде — ордену Мужества.