В Каменске-Уральском простились с военнослужащим, погибшим на СВО

В среду, 7 февраля, в Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО Дмитрием Хариным. Мужчина был мобилизован 28 сентября 2022 и погиб в 2023 году 12 октября. Об этом сообщает администрация Каменска-Уральского.