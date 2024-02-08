Два человека погибли в ДТП с участием двух фур под Омском

Под Омском сегодня столкнулись два большегруза и две иномарки. Водитель фур скончались на месте до приезда «скорой».
По предварительной информации, в районе 10-го километра дороги «Омск — Федоровка» 60-летний водитель фуры не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с другой фурой, за рулем которой был 30-летний мужчина. Иномарки, следовавшие за первым большегрузом, не выдержали безопасную дистанцию и тоже столкнулись.
Водители фур погибли на месте. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, накануне на Левобережье Омска произошло массовое ДТП, пострадали три человека.