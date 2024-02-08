СК проверит историю с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Следователи СК выясняют подробности инцидента с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда в городе Городце Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в сообществе «Нижний Новгород без цензуры» в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах была размещена фотография ребенка, забравшегося на козырек подъезда дома на улице Республиканской, и стаи собак внизу. Утверждается, что мальчик забрался повыше, спасаясь от бездомных псов, и сидел там, пока его не забрал кто-то из взрослых.
«Следователи СК организовали проведение процессуальной проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.