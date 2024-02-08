СК проверит историю с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда

Ранее в сообществе «Нижний Новгород без цензуры» в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах была размещена фотография ребенка, забравшегося на козырек подъезда дома на улице Республиканской, и стаи собак внизу. Утверждается, что мальчик забрался повыше, спасаясь от бездомных псов, и сидел там, пока его не забрал кто-то из взрослых.