Дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами рядом с Воронежской областью

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в четверг, 8 февраля, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автобус с мирными жителями. В результате взрыва пострадал один человек.
Мужчина получил осколочные ранения ноги. В ближайшее время его доставят в медицинское учреждение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Под обстрел ВСУ также попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них один раненый — в тяжелом состоянии. У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставляет его в Шебекинскую центральную районную больницу.
Еще у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей. Их также доставляют в больницу.
Осколки снарядов повредили два частных дома: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, поврежден также один легковой автомобиль.
Накануне РИА «Воронеж» сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь реактивных снарядов, а также сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадали два человека. Один мужчина получил баротравму, необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Второй раненый получил осколочное ранение головы и контузию.