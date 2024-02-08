Дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами рядом с Воронежской областью

Под обстрел ВСУ также попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них один раненый — в тяжелом состоянии. У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставляет его в Шебекинскую центральную районную больницу.