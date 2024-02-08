Массовое отравление выпускников в Петербурге дошло до суда. Слегло больше 100 человек

По версии обвинения, он не проконтролировал сотрудников должным образом и спустя рукава отнёсся к соблюдению санитарных норм. В результате к работе в общепите были допущены носители возбудителя кишечной инфекции и люди, в биологическом материале которых нашли золотистый стафилококк.