Массовое отравление выпускников в Петербурге дошло до суда. Слегло больше 100 человек

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело о массовом отравлении в ресторане Grand Bianco в Мучном переулке. Пострадали выпускники из девяти школ города и области.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 8 февраля, по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил назначено судебное заседание. Обвинение предъявлено Вадиму Лакшину, гендиректору компании «Торговый комплекс “Арсенал трейд”, которая является юрлицом Grand Bianco.
По версии обвинения, он не проконтролировал сотрудников должным образом и спустя рукава отнёсся к соблюдению санитарных норм. В результате к работе в общепите были допущены носители возбудителя кишечной инфекции и люди, в биологическом материале которых нашли золотистый стафилококк.
Согласно материалам, выпускников угощали в том числе галантином и лососем с кишечной палочкой, цезарем с той же добавкой и оливье с золотистым стафилококком.
Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки». Для «Арсенал трейд» это не первый скандал с отравлением.
Ресторан Grand Bianco после испорченных праздников был закрыт на три месяца по решению суда.