Болтуны и коррупционеры — Мэлс Елеусизов назвал виновных в трагедии в Алматы

В горном районе Алматы произошел сход оползня — оплывины в микрорайоне «Тау-Самал». Один из домов буквально был смят под тоннами земли, другой повреждён частично. В разрушенном доме в это время находились четыре человека. Все они погибли. Чем была вызвана оплывина, могла ли на это повлиять активная застройка в горах, и можно ли было избежать трагедии, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.