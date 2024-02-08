Болтуны и коррупционеры — Мэлс Елеусизов назвал виновных в трагедии в Алматы

Можно ли спрогнозировать оползень?
Кандидат географических наук, член ассоциации гидрогеологов Эскандер Турсунов считает, что спрогнозировать оплывину нельзя, так как она может зреть в течение нескольких лет. Что касается причин оплывины прошлой ночью в Алматы, то это произошло из-за прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, говорит эксперт.
При этом, по его словам, в Алматы есть постройки, расположенные на селеопасных местах, которые могут влиять на безопасность горожан.
«Есть места, потенциально опасные в плане селей и оползней. В Советское время нормы и запреты строительства соблюдались, и на таких местах ничего не возводили. Думаю, что необходимо в открытом доступе опубликовать селеопасные места и места тектонических разломов. К сожалению, их сейчас используют под застройку».
По его мнению, в будущем исследования под застройку нужно проводить с привлечением специалистов селезащиты. Для этого нужно вернуть «Казселезащиту», ДЧС в перечень органов, согласовывающих архитектурно-планировочные задания.
Эскандер Турсунов считает, что власти отреагировали на произошедшее оперативно.
«Все службы были задействованы, жители близлежащих домов эвакуированы. Аким Досаев отложил очередную встречу с населением одного из районов Алматы и прибыл на место происшествия».
Об активной застройке в городе говорит председатель партии зеленых «Байтак» Азаматхан Амиртай. По его мнению, оползни в городе могут проходить чаще из-за этого, что может поставить под угрозу безопасность людей.
«Дали места для строительства, а они были запрещены. Например, в сторону Талгара возводить объекты нельзя, а акимат дал разрешения на строительство. Акиматы продавали земли, и сейчас такие последствия (оползни — прим.редакцией). Дальше таких случаев будет больше. Так как уже идет изменения климата», — сказал эксперт.
По его словам, активная застройка в городе началась в начале 2000-ых годов. Азаматхан Амиртай вспоминает, что в СССР беспорядочного возведения строительных объектов не было.
«Например, в сторону Талгара строить дома вообще было запрещено. Об этом мы говорили в течение 10 лет. Там даже торговый центр построен, жилые дома, стоят базары. Для того, чтобы выдавать разрешение на строительство, все нужно согласовать с уполномоченными органами. Алматы ведь сейсмоопасный регион, эти моменты не учтены».
Как рассказывает Азаматхан Амиртай, по этому вопросу он проводил встречу с акимом Алматы Ерболатом Досаевым. В акимате эксперту продемонстрировали план по повышению сейсмоустойчивости города.
«Они (акимат — прим.редакцией) показали мне план, какие работы будут вести для этого. Дома, построенные на опасных участках, нужно сносить и перевести в безопасные места. Но нужно много времени, чтобы все исправить. Мы уже сейчас видим последствия застройки в городе», — сказал эксперт.
Азаматхан Амиртай считает, что нужны новые идеи, чтобы решить проблему с застройками в Алматы. По его мнению, нужно повысить статус МЧС. Тогда ведомство могло бы больше влиять на вопросы строительства.
«Все строительные компании хотят быть ближе к центру, продать подороже, а чиновники их поддерживали. Таким образом, мы получили последствия всего. (…) У МЧС должно быть больше власти, чтобы они могли представлять вопросы безопасности перед президентом. Сейчас они работают по факту случившегося, нужно работать на опережение».
«Болтуны и коррупционеры». Кто виноват в застройке Алматы?
Известный эколог Мэлс Елеусизов выступает с резкой критикой в адрес местных властей. По его мнению, главная проблема застройки заключается в коррупции чиновников.
Произошедшее в январе землетрясение и оползень являются предупреждением, что нужно готовиться к большим природным катастрофам, говорит эксперт. Он не раз поднимал тему застройки в городе и говорил о проблемах акиму города Ерболату Досаеву.
В пример активной застройки эколог приводит Кенсайское кладбище.
«Кладбище расположено на вершине горы, там даже сделаны ступеньки. А раньше там росла трава. От этого земля может обвалиться, так как она уже напитана. Внизу находятся населенные пункты», — сказал эксперт.
Мэлс Елеусизов рассказывает, что не раз обращался к властям, показывал акимам застройки, однако все эти меры не дали результатов.
«Чего только не настроили. Я и акимам это показывал. Толку не было. Первое землетрясение — это первый сигнал, что мы не готовы. Болтуны и коррупционеры. Город страшно застроили».
По его словам, коррупция не дает сделать город безопасным. Он считает, что чиновники саботируют указания президента о прекращении застройки в городе.
«Идет саботаж чистейшей воды. Коррупцию нужно уничтожить, без этого ничего не выйдет. Правильно, что назначили премьер-министром Олжаса Бектенова», — сказал Елеусизов.
Он рассказывает, что выступал разными предложениями по поводу повышения безопасности города. Однако ни одно из них не было принято акиматом.
«Сколько предложений было и ни одно не приняли. Чудовищная безответность, государственные служащие должны за все отвечать вместе. Все почувствовали, как встряхнуло город при землетрясении в пять баллов. Это было предупреждение. Если будет 12 баллов, от города останется только камень и песок. На земном шаре несколько опасных участков: Чили, Курильские острова, Индонезия, а также Алматы. В этих местах может случится землетрясение в 12 баллов», — предупредил эксперт.