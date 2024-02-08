Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области

«В 08:50 поисковой группой пропавшие были найдены в шести километрах от села Айыртас. Спасенные доставлены в больницу. Уважаемые граждане! Следите за прогнозом погоды. В непогоду при метели опасно выходить из дома. В буране даже родной поселок становится незнакомым. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении МЧС.