Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области

По информации МЧС, 8 февраля с 00:46 в Актогайском районе в селе Айыртас силами ДЧС проводились поиски женщины 1993 года рождения и ребенка 2017 года рождения, которые вышли из дома около 14:00 7 февраля в неизвестном направлении.
«В 08:50 поисковой группой пропавшие были найдены в шести километрах от села Айыртас. Спасенные доставлены в больницу. Уважаемые граждане! Следите за прогнозом погоды. В непогоду при метели опасно выходить из дома. В буране даже родной поселок становится незнакомым. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении МЧС.