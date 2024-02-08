В Татарстане мужчина облил жену бензином и попытался поджечь

65-летний житель Татарстана подозревается в покушении на убийство супруги, рассказали в СУ СК РФ по РТ.
Вечером 3 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 62-летней супругой на почве ревности, после чего облил ее бензином и попытался поджечь. Однако, при виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы.
Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее пьяный мужчина из мести бывшей жене поджег дом с тремя детьми. Возбуждено уголовное дело.