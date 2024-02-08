В Татарстане мужчина облил жену бензином и попытался поджечь

Вечером 3 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 62-летней супругой на почве ревности, после чего облил ее бензином и попытался поджечь. Однако, при виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы.