Полиция задержала двух волгоградцев, подозреваемых в вымогательстве

Накануне к правоохранителям обратился за помощью 31-летний волгоградец. Он сообщил, что неизвестные забрали у него видеокамеру и телефон, а также под надуманным предлогом вымогают 140 тысяч рублей.
Оперативники установили личности злоумышленников и при поддержке сотрудников Росгвардии провели их задержание. Это оказались 23- и 25-летний волгоградцы, сообщили в региональном ГУ МВД.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемых.
За вымогательство мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.