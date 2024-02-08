«Автодор» призвал отказаться от поездок по М-4 «Дон» из-за непогоды

«Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 “Дон” в Ростовской области в эти выходные. Если это невозможно — быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Следите за рекомендациями и сообщениями на информационных табло», — говорится в сообщении.