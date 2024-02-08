«Автодор» призвал отказаться от поездок по М-4 «Дон» из-за непогоды

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Автотор» обратился к водителям с просьбой отказаться от поездок в выходные по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщили в госкомпании.
«Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 “Дон” в Ростовской области в эти выходные. Если это невозможно — быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Следите за рекомендациями и сообщениями на информационных табло», — говорится в сообщении.
«Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.