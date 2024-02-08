Председателя «Тошшахартрансхизмат» заключили под стражу. Его подозревают в хищении и должностном подлоге

Чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса. Подозреваемого заключили под стражу в следственный изолятор.