Бывший совладелец «Телты» Игорь Морозов по-прежнему обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Всем обвиняемым Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что следствие считает их причастными к хищению средств при исполнении госконтрактов на поставку телефонных аппаратов для нужд военных в 2014—2023 годах.
Руководству «Телты» переквалифицировали обвинение
Бывшему директору ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной предъявлено обвинение в новой редакции. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, теперь им инкриминируется дача взятки в особо крупном размере.
Бывший совладелец «Телты» Игорь Морозов по-прежнему обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Всем обвиняемым Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей.