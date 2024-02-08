Руководству «Телты» переквалифицировали обвинение

Бывший совладелец «Телты» Игорь Морозов по-прежнему обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Всем обвиняемым Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей.



Ранее сообщалось, что следствие считает их причастными к хищению средств при исполнении госконтрактов на поставку телефонных аппаратов для нужд военных в 2014—2023 годах.