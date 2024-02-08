Где в Казахстане оказалось больше всего взяточников, рассказали в парламенте

АЛМАТЫ, 8 фев — Sputnik. Больше 300 фактов взяточничества в социальной сфере выявили в Казахстане по итогам прошлого года, заявили в мажилисе на заседании профильного комитета, передаёт «24KZ». Самым коррумпированным, по данным депутатов, оказались сферы образования и здравоохранения — к уголовной ответственности здесь привлекли 92 человека.
Сумма взяток, полученных ими, исчисляется миллиардами тенге, отмечают депутаты. На развитие отрасли ежегодно выделяют колоссальные суммы, однако контроль над их расходованием слабый и не прозрачный, что и порождает коррупцию, считают народные избранники.
«Давно говорили о том, что все лекарства, которые отпускаются, в том числе льготные, чтобы была система прослеживаемой или маркировки — когда это будет? Вопрос опять же с больничными, с оплатой лекарственных средств, много говорится о так называемом кэшбэке, который получают медицинские работники, когда направляют ту или иную организацию для прохождения определённых исследований».
Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник ответил, что Минздрав разрабатывает IT-программы по работе систем здравоохранения.
«Первый ключевой момент — идентификация получателя через QR-код при получении медицинских препаратов, в особенности в амбулаторном лекарственном обеспечении. То есть, пациент, получая лекарство на амбулаторном уровне, оно будет видно через QR-код», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги построят еще 20 новых школ.
Список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, опубликован на сайте ведомства. В него вошли:
- строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;
- строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;
- строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест;
- строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы;
- строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).
Школы расположатся в городе Шымкент, Жетысускуой и Кызылординской областях по три; в Жамбылской области четыре; город Астана и Алматинская область по две; ЗКО, Павлодарская, СКО по одной.