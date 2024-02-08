Где в Казахстане оказалось больше всего взяточников, рассказали в парламенте

«Давно говорили о том, что все лекарства, которые отпускаются, в том числе льготные, чтобы была система прослеживаемой или маркировки — когда это будет? Вопрос опять же с больничными, с оплатой лекарственных средств, много говорится о так называемом кэшбэке, который получают медицинские работники, когда направляют ту или иную организацию для прохождения определённых исследований».