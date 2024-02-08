Жодинец получил 18 лет колонии за жестокое убийство женщины

Установлено, что 31 июля 2023 года в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков по месту жительства, с целью убийства, обвиняемый нанес 63-летней сожительнице своего отца не менее 61 удара ножом и четырех ударов руками по различным частям тела: голове, туловищу, ногам и рукам.
От полученных множественных ран, которые осложнились массивной кровопотерей с развитием шока, потерпевшая, испытывая особые страдания, мучения и физическую боль, скончалась на месте происшествия.
В судебном заседании мужчина вину не признал.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.