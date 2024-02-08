Жодинец получил 18 лет колонии за жестокое убийство женщины

Установлено, что 31 июля 2023 года в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков по месту жительства, с целью убийства, обвиняемый нанес 63-летней сожительнице своего отца не менее 61 удара ножом и четырех ударов руками по различным частям тела: голове, туловищу, ногам и рукам.