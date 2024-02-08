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Кагульский район закрыт на карантин, причем, сразу после того, как местные фермеры начали протесты: Что происходит

Кабана, погибшего от африканский чумы, нашли в селе Зырнешты рядом с границей Румынии.
Источник: Соцсети

Карантин на 45 дней объявили в Кагульском районе из-за обнаружения африканской чумы свиней у дикого кабана.

Тело животного нашли в селе Зырнешты рядом с границей Румынии.

Решение о введении карантина приняли на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кагульского района. На заседании также приняли план мер для борьбы с заболеванием и предотвращения его распространения.

Ранее в Молдове зафиксировали несколько случаев заражения диких кабанов и домашних свиней африканской чумой.

Вспышку этой болезни зафиксировали также и в Румынии.

А МЕЖДУ ТЕМ.

В Кагульском районе фермеры вышли на протест 7 февраля 2024.

Аграрии призвали власти выплатить положенные им субсидии и выдать обещанную солярку.

На сегодняшний день у них нет денег ни на солярку, ни на семена, ни на удобрения.

сельское хозяйство