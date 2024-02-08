Кагульский район закрыт на карантин, причем, сразу после того, как местные фермеры начали протесты: Что происходит

Карантин на 45 дней объявили в Кагульском районе из-за обнаружения африканской чумы свиней у дикого кабана.
Тело животного нашли в селе Зырнешты рядом с границей Румынии.
Решение о введении карантина приняли на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кагульского района. На заседании также приняли план мер для борьбы с заболеванием и предотвращения его распространения.
Ранее в Молдове зафиксировали несколько случаев заражения диких кабанов и домашних свиней африканской чумой.
Вспышку этой болезни зафиксировали также и в Румынии.
А МЕЖДУ ТЕМ.
В Кагульском районе фермеры вышли на протест 7 февраля 2024.
Аграрии призвали власти выплатить положенные им субсидии и выдать обещанную солярку.
На сегодняшний день у них нет денег ни на солярку, ни на семена, ни на удобрения.