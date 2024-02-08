Оперативники Ферганы поймали наркодилера, который пытался продать более двух килограммов гашиша

По сообщению Ферганского областного УВД, в ходе оперативного мероприятия с поличным был задержан 40-летний житель махалли «Логон». Он прибыл в Фергану на улицу Яссави и был арестован при попытке продажи 2,011 килограмма гашиша за 15 тысяч долларов.