Оперативники Ферганы поймали наркодилера, который пытался продать более двух килограммов гашиша

По сообщению Ферганского областного УВД, в ходе оперативного мероприятия с поличным был задержан 40-летний житель махалли «Логон». Он прибыл в Фергану на улицу Яссави и был арестован при попытке продажи 2,011 килограмма гашиша за 15 тысяч долларов.
По данному факту проводится расследование.
Напомним, недавно сотрудники правоохранительных органов изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков, завезенных в Узбекистан из Казахстана.
Кроме того, ранее в Ташкенте выявили нарколабораторию, где было обнаружено 80 тысяч доз наркотиков стоимостью 900 тысяч долларов.