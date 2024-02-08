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Оперативники Ферганы поймали наркодилера, который пытался продать более двух килограммов гашиша

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ферганские оперативники задержали гражданина, пытавшегося продать более двух килограммов гашиша за 15 тысяч долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению Ферганского областного УВД, в ходе оперативного мероприятия с поличным был задержан 40-летний житель махалли «Логон». Он прибыл в Фергану на улицу Яссави и был арестован при попытке продажи 2,011 килограмма гашиша за 15 тысяч долларов.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, недавно сотрудники правоохранительных органов изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков, завезенных в Узбекистан из Казахстана.

Кроме того, ранее в Ташкенте выявили нарколабораторию, где было обнаружено 80 тысяч доз наркотиков стоимостью 900 тысяч долларов.