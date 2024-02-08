Минчанин выбросил мертвую лису у детской площадки. Животное оказалось бешеным

В домовой чат пришло сообщение от эпидемиологов, что в жилом квартале обнаружен труп лисы. По результатам лабораторной проверки, животное оказалось бешеным. На участке будут проводиться санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Но соль ситуации в том, как животное оказалось в жилом квартале между домами 68 и 70 на ул. Скрипникова, неподалеку от детской площадки!
Судя по сообщениям в домовом чате, один из жителей дома по адресу: ул. Скрипникова, 70, принес мертвую лису к себе в квартиру, а спустя некоторое время вынес ее на пустырь у той самой детской площадки.
Редакция агентства обратилась с официальным запросом в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.