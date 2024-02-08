Учителям из ВКО незаконно продавали правильные ответы на тест

Как сообщила пресс-служба судов ВКО в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), 6 февраля в суде Усть-Каменогорска рассмотрели уголовные дела в отношении граждан Ж. и Н. Их подозревали в нарушениях: по части 2 статьи 205 УК РК (неправомерный доступ в информационную систему, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры); по пунктам 1, 2 части 2 статьи 208 УК РК (неправомерное завладение информацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору).