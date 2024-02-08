Учителям из ВКО незаконно продавали правильные ответы на тест

Как сообщила пресс-служба судов ВКО в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), 6 февраля в суде Усть-Каменогорска рассмотрели уголовные дела в отношении граждан Ж. и Н. Их подозревали в нарушениях: по части 2 статьи 205 УК РК (неправомерный доступ в информационную систему, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры); по пунктам 1, 2 части 2 статьи 208 УК РК (неправомерное завладение информацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«Судом установлено, что в 2023 году по предварительной договоренности с учителями сотрудники ТОО, граждане Ж. и Н., занимающиеся организацией тестирования, осуществили неправомерный доступ к системе тестирования. Посредством Telegram отправляли учителям школ Восточно-Казахстанской области инструкцию по прохождению тестирования и оказывали помощь в получении высоких баллов», — говорится в сообщении.
В результате этих действий Наццентру тестирования был причинен ущерб в виде передачи учителям вопросов и правильных ответов на сумму 691 771 тенге. Прокурор просил назначить гражданам Ж. и Н. наказание в виде 1 года ограничения свободы каждому.
Сообщается, что подсудимые вину признали и просили назначить штраф. Вина обоих граждан доказана признательными показаниями, показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключением эксперта, вещественными доказательствами.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, а также нахождение у Ж. на иждивении 3 несовершеннолетних детей.
В итоге Ж. и Н. признали виновными, им было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с работой с охраняемыми законом информационными системами на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно части 2 статьи 205 УК РК, неправомерный доступ в информационную систему, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается: исправительными работами или штрафом до 200 МРП (738 тыс. тенге); либо привлечением к общественным работам до 200 часов; либо арестом до 50 суток. Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
Согласно пунктам 1, 2 части 2 статьи 208 УК РК, неправомерное завладение информацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается: исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге); либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов; либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет. Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.