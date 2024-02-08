«Такую личную неприязнь испытывал, что кушать не мог»: Житель Молдовы за месяц дважды пытался убить своего недруга — сначала ударом в сердце, потом — по голове

Откуда он 15 сентября, сбежал. Снова будучи в нетрезвом виде, несмотря на запрет выходить из своего дома, он взял топор и снова ворвался в дом своего врага. Удар топором в область головы не был смертельным, из-за того, что мужчина начал обороняться, и с помощью другого человека агрессора успокоили, топор забрали.