В Солигорске пожилая женщина погибла под колесами автомобиля

Сегодня в Солигорске около 13.38 на ул. Ленинского Комсомола, 83-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд», двигаясь со стороны ул. Заслонова в сторону ул. Козлова, совершил наезд на пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 81-летнюю местную жительницу, которая от полученных травм скончалась в УЗ «Солигорская ЦРБ».
Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения. В свою очередь пешеходы перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен.