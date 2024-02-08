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В Солигорске пожилая женщина погибла под колесами автомобиля

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске пожилая женщина погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Минского облисполкома.
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Солигорске около 13.38 на ул. Ленинского Комсомола, 83-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд», двигаясь со стороны ул. Заслонова в сторону ул. Козлова, совершил наезд на пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 81-летнюю местную жительницу, которая от полученных травм скончалась в УЗ «Солигорская ЦРБ».

Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения. В свою очередь пешеходы перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен.