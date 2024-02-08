Роженицу спасли в буран на трассе в Акмолинской области

У роженицы на 39 неделе беременности отошли воды по пути в больницу. Спасатели Ерейментауского района во главе с начальником ОЧС Амангельды Доскеновым вместе с акушерами доставили женщину в больницу. Состояние роженицы стабильное.
Также в числе спасённых — трое граждан России и ребёнок.
В ДЧС рассказали, что три водителя на двух КамАЗах оказались в снежной ловушке в Жаркаинском районе. На помощь к ним пришли спасатели Костанайской области.
«В машинах находилось 100 баранов. Для скота был организован подвоз сена. Камазистов накормили и расположили в одном из пунктов эвакуации Жаркаинского района», — сообщила пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
8 февраля в области ввели ограничение на движение автотранспортов на 17 участках автодороги республиканского значения. Спасатели Акмолинской области просят граждан не игнорировать информацию о штормовых предупреждениях и воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.