В Бердске пропал мужчина с отеком лица и в разноцветной куртке

8 февраля ориентировку на поиски мужчины опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области на своей страничке во «ВКонтакте».
Приметы пропавшего: рост 187 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы светло-русые с проседью. Особые приметы — отек на одной половине лица.
В день своего безвестного исчезновения Константин Горбач был одет в разноцветную куртку, темно-синие брюки, темно-коричневые сапоги и черную шапку.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по телефону поисковиков 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за последний месяц семь человек пропали без вести.