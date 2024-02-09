Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Бердске пропал мужчина с отеком лица и в разноцветной куртке

С 7 февраля в Бердске разыскивают пропавшего без вести 58-летнего Константина Горбача.
Источник: Лиза Алерт

8 февраля ориентировку на поиски мужчины опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области на своей страничке во «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 187 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы светло-русые с проседью. Особые приметы — отек на одной половине лица.

В день своего безвестного исчезновения Константин Горбач был одет в разноцветную куртку, темно-синие брюки, темно-коричневые сапоги и черную шапку.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по телефону поисковиков 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за последний месяц семь человек пропали без вести.