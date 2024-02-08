В Прикамье потушен пожар на газопроводе, уничтожен дом, пострадали 8 человек

Как сообщало МЧС России, сегодня, 8 февраля, вечером в поселке Куеда произошел прорыв внутрипромыслового газопровода, возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозяйственные постройки. По данным ведомства, при пожаре пострадали восемь человек, пятеро из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что два человека находятся в реанимации.