Подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге задержали в области Жетысу

— Оперативными работниками задержан мужчина, который угрожая физической расправой, требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый взят под стражу, — отметил и.о. начальника управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Жетысу Аслан Абылов.