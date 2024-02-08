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Подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге задержали в области Жетысу

Подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы крестьянского хозяйства задержали полицейские, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: Polisia.kz

Полицейскими подразделения по борьбе с организованной преступностью задержан житель Каратальского района, подозреваемый в вымогательстве денег у главы одного из крестьянских хозяйств.

— Оперативными работниками задержан мужчина, который угрожая физической расправой, требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый взят под стражу, — отметил и.о. начальника управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Жетысу Аслан Абылов.