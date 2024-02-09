При строительстве станции метро «Путиловская» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Ржавый предмет, похожий на снаряд, нашли около 16:00. По предварительной информации, находку осмотрели взрывотехники. Они установили, что это действительно снаряд времен Великой Отечественной войны, и он представляет опасность. Снаряд оставили на месте для передачи военным саперам.