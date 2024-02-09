При строительстве станции метро «Путиловская» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В Кировском районе Петербурга во время строительства станции метро «Путиловская» рабочие 8 февраля обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, стало известно «Фонтанке».
Рабочие вызвали полицию, место находки оцепили. Один из охранников объекта подтвердил информацию. «Да, в котловане, на наклонном ходу», — пояснил собеседник.
На месте происшествия была замечена машина разминирования ОМОН.
Ржавый предмет, похожий на снаряд, нашли около 16:00. По предварительной информации, находку осмотрели взрывотехники. Они установили, что это действительно снаряд времен Великой Отечественной войны, и он представляет опасность. Снаряд оставили на месте для передачи военным саперам.
«Путиловская» — строящаяся станция метро Красносельско-Калининской линии. Вестибюль будет располагаться на улице Васи Алексеева. В Смольном рассчитывают, что этот участок будет сдан в 2024 году.