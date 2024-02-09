«Был настоящим патриотом»: Мелеуз простился с павшим в СВО разведчиком Арсланом Латыповым

Арслан Илдарович родился 9 января 1990 года в узбекском городе Пахтакор. С 1993-го жил в Мелеузе. Учился в школе № 5, после окончания 9 класса в 2006-ом поступил в профессиональный лицей № 42. В 2009-ом году после учебы и был призван в ряды российской армии, где служил разведчиком. После службы трудился на Мелеузовском молочно-консервном комбинате.