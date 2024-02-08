В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины

КИШИНЕВ, 8 фев — РИА Новости. Пятеро граждан Украины задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией, мужчины спасались от мобилизации, заплатив своим посредникам каждый от трех до семи тысяч долларов, сообщили в молдавской пограничной полиции.
«Иностранцы были обнаружены патрулем Пограничной полиции вскоре после того, как им удалось тайно пересечь молдавско-украинскую государственную границу… В ходе разбирательства выяснилось, что иностранцы незаконно пересекли государственную границу при помощи посредников, которым они якобы заплатили суммы от 3 до 7 тысяч долларов каждый. Причиной совершения противозаконных действий назвали отказ вступить в армию».
Уточняется, что в процессе документирования дела украинцы обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии. Сотрудники пограничной полиции продолжат расследование для того, что установить лиц, ответственных за организацию нелегальной миграции граждан Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.