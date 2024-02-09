27-летний новосибирец погиб в ДТП в Таиланде

Молодой человек из Новосибирска погиб в ДТП в городе Паттайя в Таиланде. Антону Карпову было 27 лет.
О трагедии рассказала его девушка. Сначала друзья объявили сбор средств, но в скором времени закрыли его. Тело Антона транспортируют в Новосибирск.
«Завтра мы направляемся в Бангкок в Police Hospital Morgue. Родители Антона также выражают большую благодарность всем за участие и помощь их семье», — написала Софья в соцсетях.
1 февраля молодой человек хотел съездить в Бангкок и вернуться обратно. Однако девушка не дождалась его дома. Софья начала поиски и обратилась в полицию. Она узнала о смерти Антона 3-го числа.
«Со мной связался главный помощник консула в Паттайе, который сообщил, что Антон погиб 01.02.2024 в 07:51 в Паттайе на трассе, разбился об столб, получил большое количество травм, несовместимых с жизнью», — добавила девушка.
Редакция приносит соболезнования близким и родным.