Разбросал наркотики, как фантики: в Приморье нелегальный мигрант ответит перед законом

Во Владивостоке в районе улицы Бородинской сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину. Он, увидев полицейских, что-то быстро выбросил из карманов. Какие-то свертки. Иностранца задержали, а странные «фантики» отправили на экспертизу. 27-летнему уроженцу стран ближнего зарубежья придется отвечать перед законом за партию наркотиков, а также нелегальное прибывание в России, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Мужчину отправили в СИЗО и изъяли смесь, содержащую наркотические вещества общей массой 2,75 грамма. На него заведено уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотических средств. Расследование продолжается.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 20-летняя студентка из поселка Славянка на такси развозила наркотики по Владивостоку. Полицейские хотели проверить водителя, но им показалось очень странным поведение девушки, и они попросили ее показать сумочку. Там-то они и нашли запрещенные вещества.