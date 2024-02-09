Разбросал наркотики, как фантики: в Приморье нелегальный мигрант ответит перед законом

Во Владивостоке в районе улицы Бородинской сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину. Он, увидев полицейских, что-то быстро выбросил из карманов. Какие-то свертки. Иностранца задержали, а странные «фантики» отправили на экспертизу. 27-летнему уроженцу стран ближнего зарубежья придется отвечать перед законом за партию наркотиков, а также нелегальное прибывание в России, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».