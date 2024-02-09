Год после взрыва на Линейной в Новосибирске: кадры трагедии, в которой погибли 15 человек, и место происшествия сегодня — 30 фото

Взрыв произошел на втором этаже второго подъезда. В квартире № 21 жила 80-летняя пенсионерка, у которой накануне меняли газовое оборудование.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим. На тот момент погибшими считались 13 человек, 22 пострадали. Позже в больнице умерли еще двое пострадавших. Общее число жертв взрыва на Линейной, 39 составило 15 человек.
Но были и спасенные из-под завалов. Среди них оказался в том числе серо-белый кот Митя, хозяйка которого 22-летняя Анна Нечуятова, погибла во время взрыва.
Дом был признан аварийным и непригодным для проживания сразу после трагедии, пострадавших сначала расселили во временное жилье, затем выплатили компенсация на покупку новых квартир.
После трагедии на Линейной в Новосибирске было возбуждено уголовное дело. Арестованы мужчина и женщина, которые представлялись газовиками и предлагали заменить оборудование. Сейчас оба находятся под стражей. Первое заседание по делу прошло 7 февраля 2024 года.
Сегодня на месте дома, где год назад прогремел взрыв, ровный пустырь. Летом многоэтажку снесли, завалы разобрали и вывезли с территории. Речи о новой многоэтажке там не идет. Местные жители предложили разбить на этой площадке сквер в память о погибших «Парк ангелов» — решение одобрили власти города.
Фото с места взрыва на Линейной — с момента происшествия до сегодняшнего дня — в нашем фоторепортаже.
Фото: ТГ-канал Локтя, ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, Густаво Зырянов/Сиб.фм и «МК в Новосибирске», Юрий Бабич.