Год после взрыва на Линейной в Новосибирске: кадры трагедии, в которой погибли 15 человек, и место происшествия сегодня — 30 фото

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим. На тот момент погибшими считались 13 человек, 22 пострадали. Позже в больнице умерли еще двое пострадавших. Общее число жертв взрыва на Линейной, 39 составило 15 человек.

Среди погибших — Надежда Белик и ее двухлетняя дочь. 9 февраля у молодой мамы был день рождения, ей исполнился 31 год. В больнице после взрыва скончалась и 44-летняя Айжаныл — мать маленького Нурика, который успел выбежать из подъезда во двор и звал на помощь. Также при взрыве дома погиб и сотрудник новосибирского метрополитена Александр Дурасов. Мужчина попал под обломки, когда шёл на работу.