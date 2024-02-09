Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Год после взрыва на Линейной в Новосибирске: кадры трагедии, в которой погибли 15 человек, и место происшествия сегодня — 30 фото

Ранним утром 9 февраля в Новосибирске на улице Линейная, 39 взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме. В результате ЧП обрушилась целая секция, это несколько подъездов (около 30 квартир).
29

Взрыв произошел на втором этаже второго подъезда. В квартире № 21 жила 80-летняя пенсионерка, у которой накануне меняли газовое оборудование.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим. На тот момент погибшими считались 13 человек, 22 пострадали. Позже в больнице умерли еще двое пострадавших. Общее число жертв взрыва на Линейной, 39 составило 15 человек.

Среди погибших — Надежда Белик и ее двухлетняя дочь. 9 февраля у молодой мамы был день рождения, ей исполнился 31 год. В больнице после взрыва скончалась и 44-летняя Айжаныл — мать маленького Нурика, который успел выбежать из подъезда во двор и звал на помощь. Также при взрыве дома погиб и сотрудник новосибирского метрополитена Александр Дурасов. Мужчина попал под обломки, когда шёл на работу.

Но были и спасенные из-под завалов. Среди них оказался в том числе серо-белый кот Митя, хозяйка которого 22-летняя Анна Нечуятова, погибла во время взрыва.

Дом был признан аварийным и непригодным для проживания сразу после трагедии, пострадавших сначала расселили во временное жилье, затем выплатили компенсация на покупку новых квартир.

После трагедии на Линейной в Новосибирске было возбуждено уголовное дело. Арестованы мужчина и женщина, которые представлялись газовиками и предлагали заменить оборудование. Сейчас оба находятся под стражей. Первое заседание по делу прошло 7 февраля 2024 года.

Сегодня на месте дома, где год назад прогремел взрыв, ровный пустырь. Летом многоэтажку снесли, завалы разобрали и вывезли с территории. Речи о новой многоэтажке там не идет. Местные жители предложили разбить на этой площадке сквер в память о погибших «Парк ангелов» — решение одобрили власти города.

Фото с места взрыва на Линейной — с момента происшествия до сегодняшнего дня — в нашем фоторепортаже.

Фото: ТГ-канал Локтя, ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, Густаво Зырянов/Сиб.фм и «МК в Новосибирске», Юрий Бабич.